شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: الجيش الأمريكى يعلن مقتل ثمانية متشددين بضربة جوية أمريكية فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيش الأمريكى، اليوم الجمعة، إن ضربة جوية أمريكية قتلت ثمانية أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، فى جنوب ليبيا قرب مدينة مرزق.

وذكرت القيادة الأمريكية فى إفريقيا فى بيان أن الضربة وقعت أمس الخميس.

وخسر التنظيم معقله بوسط ليبيا فى مدينة سرت فى ديسمبر 2016 لكنه تراجع إلى الصحراء الشاسعة لإعادة تجميع صفوفه.