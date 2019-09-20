أمير قطر وجونسون يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في الخليج

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "العلاقات الاستراتيجية وسبل دعم وتوطيد التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات".



كما جرى خلال اللقاء، الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء في بالعاصمة البريطانية لندن اليوم الجمعة "بحث عدد من القضايا المستجدة في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما تطورات الأوضاع في الخليج"، حسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وتشهد منطقة الخليج توترات حادة خلال الفترة الأخيرة على خلفية هجمات تعرضت لها ناقلات ومنشآت نفطية قرب مضيق هرمز وفي السعودية. كما تتواصل أزمة خليجية محتدمة منذ يونيو/حزيران 2017 بين قطر و4 دول هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وسط مساع دولية بين الحين والآخر للتوسط من أجل نزع فتيل تلك الأزمة، دون أن تسفر عن تقدم يذكر.

وقال جونسون خلال اللقاء مع أمير قطر إن "العلاقة بين قطر وبلاده تزداد قوة على قوتها، وهناك معالم رئيسية عديدة في لندن تشهد على ذلك".



كما هنأ جونسون أمير قطر على فوز بلاده بتنظيم مونديال 2022.



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وقال إنه وأمير قطر "صديقان قديمان"؛ حيث سبق أن التقيا في مقر بلدية لندن عندما كان عمدة للمدينة، كما أنه التقاه في زيورخ، في ديسمبر/كانون الأول 2010 ، أثناء حفل إعلان الفائزين باستضافة مونديالي 2018 و2019.

وأضاف جونسون ممازحا أمير قطر: "رأيتكم في زيورخ عندما تفوقتم علينا في استضافة تنظيم كأس العالم 2022"؛ حيث كانت إنجلترا تتنافس على استضافة مونديال 2018، لكنها خسرت أمام روسيا.



من جانبه، أكد أمير قطر على "قوة العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى قوة العلاقات الشخصية بينه وبين رئيس الوزراء البريطاني".



وأشار إلى أن "هذا اللقاء سيسهم في تعزيز هذه العلاقات في عدة مجالات".

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