إصابة صحفي فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

نابلس/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أصيب مراسل صحفي بجراح، الجمعة، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة منددة بالاستيطان شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وقال شهود عيان للأناضول، إن أحمد شاور، مراسل تلفزيون فلسطين الرسمي، أصيب بالرصاص المطاطي خلال تغطية مسيرة كفر قدوم الأسبوعية غربي نابلس.



وقدمت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني العلاج ميدانيا لـ "شاور".



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وأضاف الشهود، أن الجيش هاجم المسيرة الأسبوعية، مستخدما قنابل الصوت والرصاص المطاطي، في حين رشق شبان القوات بالحجارة.



وينظم الفلسطينيون يوم الجمعة من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل، في عدد من القرى والبلدات بالضفة الغربية.



وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.

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