الدفاع اليمنية توقف التعامل مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة

عدن (اليمن) / شكري حسين / الخليج 365

أوقفت وزارة الدفاع اليمنية التعامل مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن العمري، دون تحديد الأسباب.

وأصدر محور تعز التابع للمنطقة العسكرية الرابعة، ومقرها عدن جنوبي اليمن، توجيها إلى الوحدات العسكرية التابعة للمحور: "عليكم عدم التعامل مع أي تعليمات لقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن، وتحمل مسؤولية من يخالف الأوامر".



وأوضح المحور أن هذا التوجيه، الذي حصلت "الخليج 365" على نسخة منه، يأتي "حسب تعليمات وزارة الدفاع رقم 728 بتاريخ (الخميس) 19 سبتمبر/أيلول 2019، والمتضمن إيقاف التعامل مع أي تعليمات للواء فضل حسن"، دون ذكر أية تفاصيل أخرى.

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وفي الوقت الذي لم تعرف فيه أسباب إيقاف التعامل مع اللواء العمري، قالت مصادر عسكرية مقربة، للأناضول، مشترطة عدم الكشف عن هويتها كونها غير مخولة بالتصريح للإعلام، إن السبب ربما يعود إلى تخاذل العمري وعدم استنفار قواته المتواجدة في عدن والمحافظات القريبة لمحاربة قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعومة إماراتيا، والتي تسيطر حاليا على عدن.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية في 17 يونيو/حزيران 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.