صحيفة الخليج الإلكترونية كن المــعادي عايش ايامه بـــــرعب

لامن لقــــــانا للحكـــومه ملـــــبين ** حاول يزعــــزع امننــــا لين ماتعب

وماطالنـــا في وســـــط كل الميادين ** واسم الموحد عنـــــدنا ماهو بلعب

اللي فنى عمره على نصـــرة الــــدين ** Advertisements ونبقى جسد واحد قياده مع الشعب

وحب الوطـــــــن بقلوبنا ما لقى حين ** كل يوم لعيون الوطن نكـسر الصعب

وكل يوم سبتمــبر ثلاثــه وعشـــرين قصيدة للشاعر سليمان المشدق

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