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صحيفة الخليج الإلكترونية
كن المــعادي عايش ايامه بـــــرعب
لامن لقــــــانا للحكـــومه ملـــــبين
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حاول يزعــــزع امننــــا لين ماتعب
وماطالنـــا في وســـــط كل الميادين
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واسم الموحد عنـــــدنا ماهو بلعب
اللي فنى عمره على نصـــرة الــــدين
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ونبقى جسد واحد قياده مع الشعب
وحب الوطـــــــن بقلوبنا ما لقى حين
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كل يوم لعيون الوطن نكـسر الصعب
وكل يوم سبتمــبر ثلاثــه وعشـــرين
قصيدة
للشاعر سليمان المشدق
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