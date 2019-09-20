شاهد: صورة نادرة للملك سلمان مع شقيقه الملك فهد..التقطت فيها قبل 66 عاماً!

أظهرت صورة نادرة التقطت قبل 66 عاماً، خادم الحرمين الشريقين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع شقيقه الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز، يقفان بجوار علم المملكة.
ويتضح من الصورة التي التقطت في عام 1373هـ الموافق لعام 1953 م، الملك سلمان واقفاً أمام العلم وحاملاً سيفه، بينما كان الملك فهد ممسكاً بطرف العلم.
وكشفت “دارة الملك عيدالعزيز” إن الصورة التقطت خلال الاحتفالات التي أقيمت بمناسبة تولي الملك سعود بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد.
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