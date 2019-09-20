قطر للبترول تبيع مكثفات حقول بعلاوات أعلى

تأتي هذه المبيعات بعد مناقصة للتحميل في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعلاوات تتراوح بين 70 و80 سنتا للبرميل، فوق الأسعار المعروضة لخام دبي.

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وقال أحد المصدرين إن "جيه.إكس نيبون" و"شل" اشترتا الشحنات على الأرجح؛ بحسب وكالة "رويترز".

سبق أن أعلنت شركة قطر للبترول، ومقرها الدوحة، الشهر الماضي، أنها وقعت اتفاقا مدته خمس سنوات لإمداد شركة إكسون موبيل آسيا والمحيط الهادي التجارية في سنغافورة بالمكثفات.

وذكرت الشركة أنه بموجب الاتفاقية، ستقوم ببيع المنتجات البترولية المحدودة بتزويد مجمع سنغافورة للتصنيع المتكامل التابع لإكسون موبيل بما مجموعه ستة ملايين برميل من المكثفات منخفضة الكبريت في العام، اعتبارا من شهر يوليو/تموز 2019.

وفي السياق نفسه، تمثل توسعة منشآت الغاز الطبيعي المسال القطرية، وهي بالفعل الأكبر في العالم، أحد المشروعات الأكثر ربحية في قطاع الطاقة بالبلد الصغير الغني بالغاز، وتتهافت كبرى شركات النفط والغاز على الحصول على حصة فيه.

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وقال سعد الكعبي، الذي يتولى منصب وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة:

إن دعوات تقديم العروض أرسلت الشهر الماضي، ومن المقرر الإعلان عن النتيجة في الربع الأول من 2020، وذلك إذا قررت قطر المضي قدما مع شركاء من الأساس.

وتريد قطر للبترول رفع إنتاجها من الغاز المسال إلى نحو 110 ملايين طن سنويا من 77 مليون طن سنويا حاليا على مدى السنوات الخمس المقبلة، من خلال بناء أربع وحدات إنتاج جديدة.

وتتوقع قطر تدفق 33 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من المنشآت الجديدة في 2024 كما أنها ستحتاج لإيجاد مشترين لنحو 35 مليون طن أخرى، إذ سينتهي في السنوات الخمس المقبلة أجل تعاقدات حالية.