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وأضاف طياشي، في تصريحات لراديو "سبوتنيك" أن هناك تحليلات تميل إلى أن ذلك قد يضعف من فرص سعيد لأن قواعد "النهضة" المنتشرة في ربوع البلاد قد لا تميل لترشيح قيس سعيد ومن ثم لا تلتزم بتأييد "النهضة" له، فضلا عن أن ذلك قد يدفع التيارات المدنية المناهضة للإخوان للاصطفاف حول القروي مما يزيد من فرصه مقابل قيس سعيد.
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وفاز سعيد والقروي في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم الأحد الماضي ليصلا إلى جولة الإعادة.
وحصل سعيد على 18.4 بالمئة من الأصوات بينما جاء القروي في المركز الثاني بنسبة 15.6 بالمئة. وجاء مرشح حركة النهضة الإسلامية عبدالفتاح مورو في المركز الثالث بنسبة 12.9 بالمئة، فيما قال محمد بن سالم القيادي بحزب النهضة إنه تقرر دعم سعيد لأنه أقرب إلى روح الثورة ونظيف اليدين.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي تونسي: تأييد حركة "النهضة" لقيس سعيد ربما لا يرجح كفته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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