غزة تستعد للتضامن مع "مخيمات لبنان"

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يتأهب الفلسطينيون في قطاع غزة لتلك المشاركة، من بعد عصر اليوم الجمعة، على طول الحدود الشرقية للقطاع، بعدما دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، جماهير الشعب الفلسطيني للخروج في تلك المسيرة الأسبوعية؛ وفقا لوكالة "سوا".
© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
وشددت الهيئة الفلسطينية على استمرار مسيرات العودة، رغم كل المعوقات والعراقيل التي يحاول البعض وضعها في طريقها، محذرة من الاستمرار في قتل المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة.
ودعت الهيئة الفلسطينية قادة الدولة العربية والإسلامية لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، ووقف معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع.
وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس/ آذار 2018، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكسر الحصار المتواصل منذ 13 سنة.
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