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غزة تستعد للتضامن مع "مخيمات لبنان"

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يتأهب الفلسطينيون في قطاع غزة لتلك المشاركة، من بعد عصر اليوم الجمعة، على طول الحدود الشرقية للقطاع، بعدما دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، جماهير الشعب الفلسطيني للخروج في تلك المسيرة الأسبوعية؛ وفقا لوكالة "سوا".

© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA

ودعت الهيئة الفلسطينية في بيان صحفي، صباح اليوم الجمعة، جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة والحشد الكبير اليوم في (جمعة مخيمات لبنان)، ضمن سلسلة "مسيرات العودة" الفلسطينية بمناسبة ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان، وتأكيدا على دعم حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة في لبنان.

وشددت الهيئة الفلسطينية على استمرار مسيرات العودة، رغم كل المعوقات والعراقيل التي يحاول البعض وضعها في طريقها، محذرة من الاستمرار في قتل المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة.

ودعت الهيئة الفلسطينية قادة الدولة العربية والإسلامية لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، ووقف معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس/ آذار 2018، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكسر الحصار المتواصل منذ 13 سنة.

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