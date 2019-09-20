لأول مرة منذ الهجوم... فيديو من داخل منشأة نفطية سعودية يظهر حجم الدمار

وبين الفيديو الذي نشرته "سكاي نيوز" حجم الدمار الذي أصاب محطة خريص من جراء الهجوم عليها بطائرات مسيرة وصواريخ، مما أدى إلى تعطيل الإنتاج، قبل أن تتمكن الفرق الهندسية من استئنافه.

والتقطت عدسات الكاميرا صورا لأنابيب ضخمة تسبب الهجوم الإرهابي في إحداث ثقوب واسعة وعميقة عدة فيها، بعد أن تمكنت فرق الصيانة من استبدالها خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال مراسل "سكاي نيوز" من مكان الحادث، إن الفرق الهندسية تعمل على مدار الساعة لضمان استمرار عمل محطة خريص.

وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية التي تحارب تحالفا عسكريا بقيادة السعودية قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على معملين نفطيين في السعودية أحدهما أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط (أرامكو).

Advertisements

ورفض مسؤولون أمريكيون وسعوديون هذا الزعم وقالوا إن الهجوم لم ينطلق من الجنوب.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الهجوم الذي وقع في مطلع الأسبوع بأنه عمل من أعمال الحرب ويبحث ردا محتملا عليه مع السعودية وحلفاء آخرين في منطقة الخليج.

وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء بنبرة تتسم بالحذر فقال إن الخيارات كثيرة بخلاف الحرب مع إيران التي تنفي تورطها في هجمات 14 سبتمبر أيلول التي أدت في البداية لخفض الإنتاج السعودي إلى النصف.

وأمر ترامب بمزيد من العقوبات على إيران.