دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

بعد فترة تجارب إستمرت لأشهر في دولة كندا أعلنت تويتر عن إطلاق ميزة إخفاء الردود المثيرة للجدل رسمياً في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.

الفكرة ببساطة هي أن يتمكن صاحب التغريدة الاساسي من إخفاء بعض الردود التي يراها غير مناسبة لكي لاتظهر ضمن الردود للمستخدمين الاخرين الذين بإمكانهم ايضاً رؤية كل الردود بعد الضغط على زر إظهار التغريدات المخفية.

تويتر أكدت أن الهدف من إطلاق هذه الميزة هو حث المستخدمين على التفكير ملياً قبل كتابة الردود والبعد عن الاساءات والردود الغير اخلاقية والتنمر وغيرها من المشاركات السلبية.

وتعتقد تويتر أن ميزة إخفاء الرد هي حل جيد مقارنة بميزة حذف المشاركات الموجودة في انستغرام وفيسبوك حيث ان اخفاء الرد سيجبر صاحب الرد السيء على المشاركة بشكل جيد في المرة المقبلة قبل ان يتم استخدام خيارات اخرى مثل الحظر والبلاغات التي تحتاج لوقت حتى يتم التفاعل معها.

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على الجانب الآخر يرى الكثير ان هذه الميزة سوف تقتل ميزة تبادل وجهات النظر الموجودة في تويتر حيث سيتم قمع الاراء المخالفة لصاحب التغريده وهذا يقتل متعة تويتر ويجعل الموضوع المطروح للنقاش فقير وغير متكامل.

المصدر

التدوينة تويتر تطلق ميزة إخفاء الردود في اليابان و الولايات المتحدة الأمريكية ظهرت أولاً على عالم التقنية.