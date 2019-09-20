هذا موعد انحسار تأثير الكتلة الهوائية الحارة على الأردن

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة

نشرت دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، تفاصيل الحالة الجوية الجمعة، حيث ينحسر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة عن المملكة تدريجيا اليوم الجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 4-5 درجات مئوية.

وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في البادية والأغوار، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار.

وحسب الأرصاد ، يطرأ انخفاض آخر السبت، على درجات الحرارة بحيث تعود حول معدلاتها الاعتيادية، وتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، ولرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

شاهد ايضًا: هل تنفذ مياه الأردن؟

مقدم من بي بي سي

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي مواطن مصري في هونغ كونغ: أنا جزأ من هذا الشعب هموم سكان هونغ كونغ يشاركها سيد جودة - شاعر وروائي مصري مقيم في هونغ كنوغ منذ سبعة وعشرين عاما. فكيف يرى التظاهرات التي تصدرت الأخبار؟ بي بي سي

عجوز في الثمانين تطعم غير القادرين بأقل من سنت كامالاتال تبيع كعك الأرز المبخر بروبية واحدة للكعكة وهو ثمن زهيد حتى في مدينة كويمباتور بجنوب الهند إذ يناهز أقل من سنت لفطور يشمل أيضا بالمجان حساء العدس الشهي ومقبلات حريفة. بي بي سي

من "الحشيش" إلى الأكل داخل البرلمان: جاستن ترودو في دقيقتين أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حل البرلمان - فما أبرز ما حققه خلال فترته الرئاسية؟ بي بي سي 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO هل تنفد مياه الأردن؟ بي بي سي مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في مناطق عمان اليوم ما بين 34-20 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية 33-21 والمناطق الجنوبية 30-19وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 39 والصغرى 27 درجة .