شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تونس يثمن جهود الحكومة فى تأمين الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الرئيس التونسى المؤقت محمد الناصر مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد مستجدات المسار الانتخابي، وأكد تقديره لمجهودات الحكومة فى تأمين حسن سير الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وذكرت رئاسة الحكومة - فى بيان - أن الناصر أكد خلال اللقاء، الذى عقد اليوم الجمعة بقصر قرطاج، ضرورة مواصلة تهيئة أفضل الظروف لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية القادمة لتدعيم المسار الديمقراطى فى تونس.
يشار إلى أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية جرت فى 15 سبتمبر الجاري، وأسفرت عن فوز كل من قيس سعيد ونبيل القروي، ومن المقرر إجراء جولة الإعادة فى موعد أقصاه 13 أكتوبر المقبل .
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