صورة فاضحة تضع وزيرا مغربيا تابعا لحزب إسلامي في موقف محرج

وقال الوزير، في بيان صحفي، إن حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" قد تعرض للقرصنة، مشيرا إلى تعرضه لمحاولة تشويه عن طريق نشر صورة لممثلة إباحية على حائطه.

وأضاف الوزير، المنتمي لحزب "العدالة والتنمية"، إنه "فوجئ بتلقيه اتصالات هاتفية من لدن مقربين إليه، تفيد بنشر صورة غير أخلاقية على حائط حسابه".

وأوضح أنه "لا علاقة له بالصورة موضوع النقاش"، مؤكدا أنه كان "مشغولا في عمله أثناء انتشارها على فيسبوك".

Advertisements

وذكر البيان أن "الوزير يتيم، يعمل، ولحدود اللحظة، بمساعدة تقني يحاول استرجاع حسابه الشخصي على الفيسبوك".

وفجرت الصورة سجالا بين النشطاء حول ما إن كان الوزير المذكور هو من نشرها أم أن حسابه قد اخترق.

وكان الوزير الذي يعتبر أحد قياديي حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المغربية، انتشرت صور له وهو يتجول مع ممرضته التي تصغره بسنوات في شوارع باريس، رغم أنه متزوج، بررها أعضاء في حزبه بأنها "خطيبته، وسيرتبط بها رسميا فور حصول الطلاق مع زوجته".