ووفق صحيفة ”عكاظ“ السعودية، فإن الشرطة ألقت القبض على 12 وافدا سوريا، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، تورطوا بمشاجرة جماعية بالعصي في أحد الشوارع العامة في حي النسيم.
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدة أشخاص يحملون عصيًا، وقد توجهوا باتجاه مجموعة أخرى، كانت بانتظارهم تحمل العصي أيضًا، حيث اندلع بينهم شجار عنيف وتبادل للضرب.
وأقر السوريون في التحقيقات بأن خلافات سابقة فيما بينهم كانت سبب شجارهم، وقد جرى إيقافهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 12 شخصا إثر مشاجرة جماعية في حي النسيم بالسعودية... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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