فجر السعيد: لا تقلقوا على مصر فهي محروسة

ونشرت السعيد تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، مساء أمس، الخميس، دعت فيها لمصر.
وكتبت فجر السعيد:
لا تقلقوا على مصر إنها المحروسة ذُكرت في القرآن خمس مرات .. بسم الله الرحمن الرحيم ..ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ... اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ...صدق الله العظيم.
ثم عادت وكتبت تغريدة أخرى، في اليوم نفسه:
غداً الجمعة سيكون يوم عادي في الحبيبه مصر، والجمعة لمة العيله حياكلوا المحاشي والبشاميل ويتفرجوا على مهرجان الجونة... في حاجه ثانيه تتوقعوها ؟!!! أنا لا أتوقع إلا الخير ولا تنسوا إنها مصر المحروسة، وهارب برشلونة لن يحرك شعره في إذن المحروسة .. وإن غداً لناظره قريب.
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