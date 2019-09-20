ماكرون يؤكد دعم فرنسا للبنان ويدعو دول المنطقة لضبط النفس

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باريس- سبوتنيك. قال ماكرون، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اللبناني، "لبنان يمكنه الاعتماد على فرنسا ونحن متمسكون بالأمن والاستقرار في المنطقة"، داعيا "الجميع في المنطقة إلى ضبط النفس".
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، عن شكره لفرنسا لدعم استقرار واقتصاد بلاده، مشيرا إلى أن فرنسا ستمنح بلاده قرضا بقيمة 400 مليون يورو.
وتكتسب زيارة العمل التي يقوم بها اليوم رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري إلى العاصمة الفرنسية بعدا بارزا وسط الظروف الاقتصادية والمالية بالغة التعقيد التي يعاني منها لبنان، وتطورات إقليمية وعالمية في ضوء الجهد الفرنسي لاحتواء التوترات السائدة ولا سيما بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية الملف النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية.
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