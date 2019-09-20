حملة إفراغ المخيمات تعيد 150 نازحة إلى منطقة بين العراق وسوريا

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وأكد الكربولي، أن إعادة العائلات النازحة إلى بيوتها، مستمر، وستعود العديد منها إلى مناطقها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان وزير الهجرة والمهجرين، بهاء موسى، قد بحث مطلع يوليو/ تموز الماضي، مع محافظ الأنبار علي فرحان، وعدد من أعضاء الحكومة المحلية في المحافظة، آلية تشجيع النازحين على العودة إلى مناطقهم الأصلية، لتوحيد الجهود بين الوزارة، والمحافظة، والجهات ذات العلاقة لحل جميع المشاكل التي تحول دون عودة النازحين والعمل على إعادتهم وغلق ملف النزوح.
وحينها أدلى موسى حسب بيان صادر عن وزارة الهجرة، أطلعت عليه "سبوتنيك" في الثاني من يوليو الماضي، أن تكون محافظة الأنبار، أول محافظة تخلو من المخيمات في العام المقبل.
الجدير بالذكر، أن محافظة الأنبار، تعتبر أكبر محافظات العراق، وتشكل وحدها ثلث مساحة البلاد، في الجهة الغربية.
وكان العراق، قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي.
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