الكويت: رفع التأهب في المرافق النفطية









اسماء السيد - الكويت: أصدرت الكويت قرارا وزاريا ينص على رفع المستوى الأمني للمرافق النفطية والموانئ التجارية، كما أفادت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الجمعة.

كذلك دعا وزير الخارجية الكويتي القوات المسلحة إلى الاستعداد لمواجهة أي خطر أو أحداث قد تؤدي إلى زعزعة الأمن في البلاد.

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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي بالإنابة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خلال لقائه قيادات عدد من قطاعات القوات المسلحة الكويتية برئاسة رئيس الأركان، تشديده على ضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر والیقظة والاستعداد لمواجھة أي أحداث تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، مھیباً بقادة ورجال القوات المسلحة الكویتیة مضاعفة الجھد والسھر للدفاع عن البلاد من أي مخاطر محتملة.

وكانت الكويت، قد جددت منذ أيام تضامنها مع السعودية إثر الهجمات التي طالت منشأتي نفط تابعتين لأرامكو، السبت، مؤكدة أنها تقف ضد كل ما يمس أمن واستقرار المملكة.

بدوره أكد ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد في اتصال هاتفي مع ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، مساء الاثنين، إدانته للعمل التخريبي الذي استهدف معملين لأرامكو في بقيق وخريص، مؤكداً تضامن الكويت مع المملكة في مواجهة هذه الهجمات.

