قائد سابق بالجيش الكويتي يكشف تفاصيل خطيرة عن هجوم أرامكو السعودية

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كشف خبير عسكري وقائد سابق بالجيش الكويتي أن صواريخ «نور» الايرانية هي التي استهدفت معامل شركة أرامكو أكبر مصدر للنفط في العالم وتحديدا في منطقتي أبقيق وخريص، وأطلقت بنظام التوجيه القديم INS وليس نظام الأقمار الاصطناعية المتطور GPS.

ولفت الخبير العسكري الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لجريدة الأنباء الكويتية، إلى أن هذه الصواريخ الجوالة هي تطوير لصواريخ صينية وكورية شمالية قامت إيران بتطوير برامجها وآلية إطلاقها، أضافة إلى طائرات بدون طيار.

وردًا على استهداف أهداف شركة أرامكو السعودية بدقة بالرغم من عدم اعتماد نظام الصواريخ الايرانية على نظام الـ GPS المتطور، قال الخبير العسكري إن الأهداف المستهدفة كبيرة وليست دقيقة وهو ما يعمل عليه نظام INS والذي يعتمد بالأساس على خطوط الطول والعرض.

وأشار إلى أن منطقة إطلاق الصواريخ هي القوس من بين غرب إيران «منطقة عبدان» وجنوب العراق «البصرة».

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من Sky News Arabia