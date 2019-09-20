دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أبرز الأجهزة التي كشفت عنها هواوي في مؤتمرها

أقامت شركة هواوي اليوم، في مدينة ميونخ الألمانية، مؤتمرها السنوي، الذي أعلنت من خلال العديد من الأجهزة الجديدة التي ينتظرها ويتطلع إليها عشاق التكنولوجيا حول العالم.

ولعل أبرز ما كشفت عنه هواوي فيما يتعلق بالهواتف الذكية هما هاتفي Mate 30 و Mate 30 Pro اللذين جاءا بالعديد من المواصفات والمزايا الرائعة التي تنفرد بها الشركة الصينية الرائدة.

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وفي عالم الهواتف الذكية أيضًا، أعلنت هواوي عن صدور هاتف ثالث مميز هو Mate 30 RS، والذي جاء بالتعاون مع شركة السيارات العالمية Porsche.

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كما كشفت الشركة الصينية الشهيرة كذلك عن صدور تلفازها الذكي الجديد Huawei Vision، والذي يأتي بالعديد من المزايا الرائعة، ومن ضمنها توافقه مع إنترنت الأشياء.

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ومن ضمن الأجهزة المميزة التي أعلنت عنها هواوي في مؤتمرها في ميونخ هي نسخ جديدة من ساعتها الذكية Watch GT2، والتي تضم العديد من المزايا المدهشة.

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وإلى جانب هذا، فقد كشفت الشركة الصينية أيضًا عن جيلها الجديد من السماعات اللاسلكية والتي تحمل اسم Huawei FreeBuds 3، والتي تعتبر من أقوى وأفضل الأنواع في العالم.

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جدير بالذكر أن هواوي أعلنت كذلك في مؤتمرها اليوم أن مجموعتها الجديدة من الهواتف الذكية ستعتمد على تطبيقات هواوي الموجودة في متجر تطبيقات خاص بالشركة الصينية، والذي سيكون بديلًا لمتجر جوجل الأمريكي.

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