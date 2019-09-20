شكرا لقرائتكم خبر عن شبه انعدام فى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة فى الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من أتربة مثارة تصحب بنشاطٍ فى الرياح السطحية، تؤدى إلى شبه انعدام فى مدى الرؤية، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية. ويشمل التنبيه محافظة الجموم، والعاصمة المقدسة، والخرمة، وبحرة، وتربة، ورنية، وتستمر الحالة حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم.

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