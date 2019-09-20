شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: الكويت ترفع درجة المستوى الأمني على المرافق النفطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية، أن قرار وزاري صدر برفع المستوى الأمني للمرافق النفطية والموانئ التجارية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العربية: الكويت ترفع درجة المستوى الأمني على المرافق النفطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.