"تويتر" تلغي 267 حسابا من الإمارات ومصر

واشنطن/ الخليج 365

أعلنت شركة "تويتر"، الجمعة، إلغاء 267 حسابا الإمارات ومصر، على خلفية ارتباطهما بأهداف واستراتيجيات مشتركة تستهدف قطر واليمن، وتبالغ في دعم الحكومة السعودية.

جاء ذلك في بيان للشركة، نشرته على مدونتها الخاصة، حيث أعلنت أيضا التجميد المؤقت لحساب سعودي القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وجاء في البيان: "ألغينا 267 حسابا تأسسوا في مصر والإمارات من أهدافها استهداف قطر بشكل رئيسي، ودول أخرى مثل إيران، إضافة إلى تضخيم الرسائل الداعمة للحكومة السعودية".

وأضاف: "تحقيقاتنا رصدت أيضا أن هذه الحسابات تم إنشاؤها وإدارتها من قبل شركة (دوت دف)، شركة تكنولوجية تعمل في الإمارات ومصر".

كما أشارت "تويتر"، في بيانها، إلى تجميد حساب "دوت دف" وجميع الحسابات المرتبطة بها بشكل مؤقت، إضافة إلى 4 آلاف و258 حساب آخر في الإمارات لاستهداف منشوراتها قطر واليمن بشكل رئيسي.

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وتابعت: "يستخدم هذه الحسابات غالبا أشخاصا وهميين وتغريدات حول القضايا الإقليمية، مثل الحرب الأهلية في اليمن والحوثيين".

وفي السياق، أرجعت الشركة الأمريكية، تجميد حساب سعود القحطاني، بعد نحو عام من عزله من منصب مستشار ولي العهد السعودي، إلى انتهاك سياسات "تويتر".

وذكر البيان أن ّ تحقيقات "تويتر" خلصت إلى وجود مجموعة صغيرة من ستة حسابات مرتبطة بجهاز الإعلام الحكومي في السعودية، شاركت في جهود منسقة لتضخيم الرسائل الداعمة للحكومة السعودية.

وأردف البيان: "قدمت هذه الحسابات نفسها كمنافذ صحفية مستقلة في حين أنها تنشر رسائل داعمة للحكومة السعودية".

وعزل "القحطاني" من منصبه في آخر أكتوبر/تشرين الثاني 2018، على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية الرياض في إسطنبول في الثاني من الشهر نفسه.

وتوقف "القحطاني" منذ 23 أكتوبر 2018 عن التغريد في موقع تويتر، وغيّر وصف حسابه في الموقع إلى حساب شخصي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.