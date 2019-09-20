أدبي الرياض يحتفل باليوم الوطني بحزمة فعاليات

الرياض

يطلق نادي الرياض الأدبي الثلاثاء القادم حزمة من الفعاليات والبرامج احتفالا باليوم الوطني ٨٩ تحت شعار ” همة حتى القمة” تشمل معارض و أمسيات و عروض مسرحية.

و أوضح رئيس مجلس إدارة النادي د. صالح المحمود أن الفعاليات والبرامج خطط لها لتكون متنوعة و نوعية تستهدف كافة الأعمار و الميول الثقافية و الإبداعية، ليكون نادي العاصمة صاحب بصمة وحضور مختلف مع الاحتفالات الوطنية الكبرى، مبيناً أن الإحتفال الممتد على مدار يومين سيشهد في يومه الأول لوحات القائية و أوبريت بعنوان ” وطن الطموح” إضافة لأمسية شعرية يشارك فيها عدد من شعراء الوطن وتكريم الأديب محمد الحمدان و افتتاح المعرض التشكيلي الوطني.

وأشار المحمود إلى تخصيص اليوم الثاني للأطفال حيث ستعوض مسرحية الحقل يرافقها عروض ترفيهية احتفالية ومسابقات ثقافية وفتح مرسم للأطفال يمنح لهم فرصة التعبير المباشر عن فرحة اليوم الوطني.