فنون أبها تحتفي باليوم الوطن بفعاليات متنوعة

ابها

أعلنت جمعية الثقافة والفنون بأبها عن حزمة من فعالياتها الاحتفائية باليوم الوطني ٨٩ تحت شعار ” همة حتى القمة” تشمل عدد من المعارض المتخصصة و الأمسيات المتنوعة.

وأوضح مدير الجمعية أحمد السروي أن هذه الفعاليات ستشمل معرض ” نافذة وطن٢” في مطار أبها الدولي بالتعاون الهيئة العامة للطيران المدني حيث فتح الباب لجميع الفوتوغرافيين و الفوتوغرافيات للمشاركة باعمالهم التي تجسد الفرح السعودي باليوم الوطني.

و أضاف السروي فتح مجال مشاركة الأفلام الوطنية التي تعزيز التلاحم الوطني وتبرز الشخصية السعودية الإنسان و المكان وفق رؤية ٢٠٣٠ ، مضيفًا أن مقر الجمعية سيحتضن الأربعاء القادم أمسية غنائية وطنية إضافة لورشة فنية للأطفال بإسم ” حبي وطني” تبدأ من الرابعة عصرا.

وكشف مدير ثقافة وفنون أبها عن تنفيذ أول أمسية نسائية خاصة لنزيلات السجن بعنوان ” كلنا وطن” في شراكة مجتمعية مع المديرية العامة للسجون بمنطقة عسير في ٢٦ سبتمبر الجاري بهدف مشاركة نزيلات السجون الأفراح الوطنية بعدد من البرامج التي تحتوي على الشعر و النغم والفنون الشعبية التراثية إضافة لمعارض متنوعة، ويقوم عليها فريق عمل متخصص من منسوبات الجمعية و فريق المجد التطوعي لترتيب و تنفيذ أمسية مختلفة ونوعية تستهدف النزيلات ودمجهم مع الحراك الوطني الكبير في المملكة.