العدالة و #ابها ومن يصل للنقطة السابعة

الخليج - ابراهيم محمد ال فرحان

يحل مساء اليوم فريق ابها ضيفاً ثقيلاً على فريق العداله وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين .

ويدخل الفريقان اللقاء بظروف متشابهة حيث يمتلك كل فريق 4 نقاط تحققت من فوز وتعادل وخسارة، ويتقدم العداله في سلم الترتيب بالمركز الـ 7بفارق الاهداف عن ابها الذي يحتل المرتبة الـ 10 .

والتقيا في دوري الدرجه الاولي العام الماضي وانتهى اللقائان بفوز ابها بهدف دون مقابل ، وايضاً بهدفين دون مقابل .

المباراة تنطلق عند تمام الساعه 6:20 م .