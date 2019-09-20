العدالة و #ابها ومن يصل للنقطة السابعة

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الخليج - ابراهيم محمد ال فرحان
يحل مساء اليوم فريق ابها ضيفاً ثقيلاً على فريق العداله وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين .
ويدخل الفريقان اللقاء بظروف متشابهة حيث يمتلك كل فريق 4 نقاط تحققت من فوز وتعادل وخسارة، ويتقدم العداله في سلم الترتيب بالمركز الـ 7بفارق الاهداف عن ابها الذي يحتل المرتبة الـ 10 .
والتقيا في دوري الدرجه الاولي العام الماضي وانتهى اللقائان بفوز ابها بهدف دون مقابل ، وايضاً بهدفين دون مقابل .
المباراة تنطلق عند تمام الساعه 6:20 م .
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