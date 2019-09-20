منتخبات البارلمبية تحقق 15 ميدالية في ثاني أيام بطولة غرب آسيا بالأردن

الخليج - سلمى القحطاني

أضاف المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة 5 ميداليات “3 ذهبيات ، فضيتان “لرصيده في ⁧دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثاني المقامة حالياً بالأردن ليجمع 15 ميدالية “8 ذهبيات ،5 فضيات ، برونزيتان ” بعد ختام اليوم الثاني للدورة .

وحقق فهد الجنيدل الميدالية الذهبية لسباق 200 م كراسي متحركة ، ونال علي النخلي الميدالية الذهبية لسباق 200 متر “جري”

وتوج جمعان الزهراني بالميدالية الذهبية لسباق 200 م كراسي متحركة ، وفاز عبدالرحمن القرشي بالميدالية الفضية لسباق 200 متر كراسي متحركة ، وتوج نور الصناع بالميدالية الفضية لسباق 200 متر ” جري “.

وتأهل المنتخب السعودي لكرة الهدف إلى الدور نصف النهائي بفوزه على المنتخب الإماراتي 9-1 في ختام الدور الأول ،ليواجه المنتخب العراقي لتحديد المتأهل الأول إلى المباراة النهائية .