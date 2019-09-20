- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أمرت نيابة إسطنبول، اليوم الجمعة، باعتقال 74 ضابطاً بالقوات المسلحة التركية، لصلتهم بمحاولة الإنقلاب التي وقعت في عام 2016.
وانطلقت العملية فجر الجمعة في 30 محافظة بالبلاد، وفقاً لما أفادته وكالة أنباء الأناضول.
ومن بين الضباط هناك 72 لازالوا في الخدمة، واثنين آخرين من الخبراء العسكريين، لايزالان أيضا في الخدمة.
وتتهم النيابة المشتبه بهم بعلاقتهم بشبكة أنصار الداعية الإسلامي فتح الله غولن، الذي تنسب له الحكومة المسؤولية عن محاولة الانقلاب، وذلك في إطار حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ يوليو (تموز) 2016 والتي تمنح الحكومة صلاحيات أكبر.
ومنذ محاولة الانقلاب، تعرض عشرات الآلاف من الموظفين بالقطاع العام، وضباط بالجيش والشرطة وموظفون في مؤسسات أخرى، للفصل أو الاعتقال لاتهامهم بأنهم على صلة بشبكة غولن.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تعتقل 74 ضابطاً لصلتهم بالانقلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.