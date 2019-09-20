الصين: الهجوم بطائرات مسيرة على أرامكو لن يؤثر على إمداداتنا من الخام

ونقلت رويترز عن مسؤول في الإدارة الوطنية للطاقة قوله بأن "الصين تملك مخزونات نفط تكفي نحو 80 يوما بما في ذلك المخزونات في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، ومخزون النفط لدى شركات النفط، والمخزونات التجارية".

© Sputnik . Mixail Voskresensky

وقال لي فولونج رئيس التطوير والتخطيط في الإدارة الوطنية للطاقة إن الصين ستكمل تشييد المرحلة الثانية من مخازن النفط الاستراتيجية في 2020.

وقال تشانغ جيان هوا مدير الإدارة إن الهجمات بطائرات مسيرة على السعودية في الآونة الأخيرة لن تؤثر على إمدادات الصين من النفط.

في سياق متصل، كشف مسؤول تنفيذي في شركة "أرامكو" السعودية، اليوم الجمعة، تفاصيل الهجوم الذي نفذته جماعة "أنصار الله" واستهدف منشآت نفطية للشركة يوم السبت الماضي.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول التنفيذي القول إن "الهجوم على منشأة نفط الخريص استهدف 4 مواقع لمحطات إنتاج الخام".

كما ذكر أنه "في الوقت الذي كان فريق من أرامكو يتعامل مع الحرائق الأولى توالت المزيد من الضربات وجرى إجلاء 110 موظفين فورا".

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت، أول من أمس الأربعاء، بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره على العدوان الإيراني".