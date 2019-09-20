دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هاتف Mate 30 Pro الجديد من هواوي بدون خدمات وتطبيقات جوجل

أعلنت شركة هواوي الصينية اليوم في مؤتمرها في مدينة ميونخ الألمانية أن هاتفها الذكي الجديد Mate 30 Pro سيأتي بدون تطبيقات وخدمات شركة جوجل الأمريكية.

وبحسب ما صرح به ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لقسم منتجات المستهلكين في هواوي، فإن الشركة الصينية الرائدة اضطرت للتخلي عن ترخيص خدمات الهاتف المحمول من جوجل في سلسلة هواتفها الذكية الجديدة ميت 30.

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وقال يو أن هواوي لن تستخدم خدمات جوجل موبايل، ولكنها ستستعين بخدمات هواوي موبايل التي تُعرف باسم Huawei Mobile Services أو اختصارًا HMS، وذلك بسبب الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على الشركة الصينية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لقسم منتجات المستهلكين في هواوي أنه تم تشغيل معرض تطبيقات هواوي على سلسلة هواتف Mate 30.

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ووفقًا لما ذكرته تقارير تقنية، فإن هواتف ميت 30 الجديدة ستعتمد على تطبيقات هواوي الموجودة في متجر التطبيقات المعروف باسم AppGallery، والذي سيكون بديلًا لمتجر جوجل.

وأشارت التقارير إلى أن هواتف هواوي التي تُباع في الصين كسوق أساسي لها تعتمد في الأساس على متجرها الخاص بها، حيث أن خدمات جوجل غير مدعومة لها، مضيفة أنه بعد الحظر الأمريكي، فإن مستخدمي هواتف هواوي الجديدة حول العالم سيفعلون المثل.

© alqiyady هاتف Mate 30 Pro الجديد من هواوي بدون خدمات وتطبيقات جوجلالمزيد:

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