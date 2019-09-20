هواوي تُعلن عن تلفازها الذكي Huawei Vision.. تعرف على مواصفاته

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كشفت شركة هواوي في مؤتمرها الذي عُقد اليوم عن تلفازها الذكي Huawei Vision، والذي يأتي بالعديد من المزايا الرائعة، ومن ضمنها توافقه مع إنترنت الأشياء.
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وبحسب ما أعلنته الشركة الصينية، فإن التلفاز الذكي الذي يعمل بنظام تشغيلها الجديد Harmony OS، يأتي بحواف شديدة الرقة، ومدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي، ويعرض بدقة 4K، كما أنه يدعم تقنية النظام الصوتي المحيطي، وهو أيضًا مُزود بـ 8 سماعات، ومعدل تحديث يبلغ 120 Hz.
ويأتي Huawei Vision في 3 أحجام مختلفة هي: 55 إنشًا، 65 إنشًا، 75 إنشًا، حيث يضم كذلك كاميرا أمامية منبثقة، وريموت للتحكم عن بعد.
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وبالإضافة إلى هذا، فإن التلفاز الذكي الجديد من هواوي يدعم تقنية مشاركة المحتوى مع الهواتف الذكية، حيث بإمكانه مشاركة أي شئ يعرضه الهاتف على شاشته، وذلك باستخدام ريموت التحكم.
© alqiyady هواوي تُعلن عن تلفازها الذكي Huawei Vision.. تعرف على مواصفاتهالمزيد:
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