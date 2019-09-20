شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: فرنسا ستساعد لبنان على المضى قدما فى الإصلاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إن بلاده ما زالت ملتزمة بمساعدة لبنان فى خططه للإصلاح الاقتصادى وذلك خلال محادثات أجراها فى باريس مع رئيس وزراء لبنان سعد الحريرى. Advertisements ويهدف لبنان، إحدى أكبر الدول المثقلة بالديون فى العالم، إلى المضى قدما فى إصلاحات طال تأجيلها فى مسعى لتحسين اقتصاده المتعثر والمالية العامة للبلاد. وقال الحريرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع ماكرون إنه أجرى محادثات ممتازة مع شركات فرنسية بشأن الاستثمار فى لبنان.

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