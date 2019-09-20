الان تتابع شاهد بالفيديو: فتاة تعتلي «جملاً» تثير حالة من الذهول في روسيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365: ذهل سائقو السيارات العالقة في ازدحام كبير بأحد شوارع مدينة نوفوسيبيرسك الروسية، بعد مشاهدتهم لفتاة تعتلي جملا وتعبر من أمامهم متجاوزة الزحام الخانق.

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