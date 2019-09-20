خطوة مهمة في تعزيز مكانتها الدولية… السعودية تنضم إلى معيار عالمي جديد

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أمس الخميس، أن انضمام المملكة لهذا المعيار خطوة مهمة في المسار الذي تنتهجه الحكومة السعودية لتعزيز الإفصاح المالي والشفافية وفقا للمعايير الدولية. وهو ما جاء على الموقع الرسمي للوزارة السعودية.

وأوضح الجدعان أن انضمام بلاده إلى المعيار الخاص لنشر البيانات SDDS لصندوق النقد الدولي، والذي يعتبر من أفضل الممارسات الدولية في مجال نشر البيانات المالية والاقتصادية للدول، خطوة سعودية مهمة.

وأشار وزير المالية السعودي إلى أن تقدم المملكة في مجال الشفافية والإفصاح للبيانات المالية والاقتصادية، يدعم جهود رفع كفاءة حوكمة وضبط المالية العامة، وتحسين مناخ الاستثمار، فضلاً عن تعزيز مكانة المملكة على المستوى الدولي.

وتتواكب الخطوة السعودية مع تولي المملكة رئاسة مجموعة دول العشرين خلال العام المقبل، حيث أكد الجدعان بأن هذا المعيار سيساهم في توافر إحصاءات آنية وشاملة، مما يؤدي إلى زيادة مستوى وصول البيانات للأسواق المالية للمساعدة على اتخاذ قرارات الاستثمار في المملكة.

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وتم توقيع اتفاقية انضمام المملكة إلى معيار نشر البيانات الخاص بصندوق النقد الدولي، مساء أول أمس الأربعاء، بمقر وزارة المالية في الرياض، حيث وقّع الاتفاقية مساعد وزير المالية للشؤون الدولية والسياسات المالية الأستاذ عبد العزيز الرشيد، ومن جانب صندوق النقد الدولي السيدة باتريسيا تومباريللو، رئيس الوحدة الاستراتيجية والمعايير والمراجعة في إدارة الإحصاءات بصندوق النقد الدولي، بحضور رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية الأستاذ عبد العزيز بن صالح الفريح.

تجدر الإشارة إلى أن معيار نشر البيانات الخاص بصندوق النقد الدولي أربعة محاور لنشر البيانات هي التغطية، ودورية النشر والتوقيت، والوصول للبيانات بسهولة، وسلامة البيانات المنشورة ونوعيتها.

وتساهم مبادرة تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية (SDMX) في تعزيز قدرات الجهات الحكومية للتواصل في بياناتها الإحصائية بحيث يشكل رابطاً بين منتجي ومستخدمي البيانات من خلال تبني منصات التشارك بالبيانات الإحصائية (SDMX).