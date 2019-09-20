الحريري: فرنسا وافقت على منح لبنان قرض بقيمة 400 مليون يورو

باريس- سبوتنيك وقال الحريري، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي، " أشكر فرنسا باسم كل اللبنانيين لدعمها استقرار واقتصاد لبنان. فرنسا وافقت على منح لبنان قرض بقيمة 400 مليون يورو".
كما ذكر رئيس الوزراء اللبناني أنه تم توقيع مذكرة نية مع فرنسا لتزويد لبنان بعتاد لتعزيز دفاعاته.
وتابع "أريد عقد اجتماع لمجموعة سيدر في باريس منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".
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