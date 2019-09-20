البرهان: تركيا لم تستأجر سواكن.. والسودان لن يسمح بأي وجود عسكري على أراضيه

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فجر رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، مفاجأة بشأن استئجار تركيا جزيرة «سواكن» السودانية.

وقال البرهان، في مقابلة مع صحيفة «إندبندنت عربية»: «أسعى مبدئيا لتصحيح خطأ شائع، سواكن ليست جزيرة، بل هي مجرد قطعة في شاطئ».

وتابع: «تركيا لم تستأجر أبدا تلك القطعة أو كما يطلقون عليها جزيرة، هذه المسألة شهدت أحاديث ومبالغات».

وأوضح: «هناك الكثير من الأمور الخاطئة عند التحدث عن هذا الملف، أولاً سواكن ليست جزيرة، هي قطعة على الشاطئ كان فيها قصر لأحد السلاطين أيام الحكم العثماني».

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واستمر رئيس المجلس السيادي: «هذا القصر تدمّر والاتفاق أن يقوم الأتراك بصيانته فقط، لا يوجد جزيرة، ولا قوات، ولا ما يهدد أمن جيراننا وإخواننا في المملكة العربية السعودية، أو في أي منطقة أخرى، ولن نسمح بذلك أبدا».

واستطرد: «السودان لن يسمح بأي وجود عسكري في بلاده، وتحديداً على البحر الأحمر».

وأتم بقوله: «لدينا تفاهم جيد، وعلاقات قوية وراسخة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ومن المستحيل أن يصدر أي فعل من السودان يضرّ بأمنهم الوطني».