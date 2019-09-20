دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «سومو» العراقية تنفي تلقيها طلبًا من «سومو» العراقية تنفي تلقيها طلبًا من السعودية للتزود بالنفط الخام

نفت شركة النفط الوطنية العراقية «سومو»، اليوم الخميس، ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن تقديم المملكة العربية السعودية طلبًا لتزويدها بالنفط الخام من جانب الشركة.

وأكدت «سومو» العراقية، في تصريخ لـ«سكاي نيوز» أنه «لا وجود لمثل هذا الطلب أو اتفاق بين الجانبين العراقي والسعودي»، وجاء هذا النفي ليدحض ادعاءات ذكرتها قناة تليفزيونية مقربة من «حزب الله» اللبناني، المصنف جماعة إرهابية.

وقد نجحت المملكة في تبديد مخاوف السوق العالمية للنفط؛ حيث أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، مساء الثلاثاء، «عودة الإمدادات البترولية إلى ما كانت عليه، قبل الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملي شركة (أرامكو) شرق المملكة».

وأضاف أنه تم خلال اليومين الماضيين، احتواء الأضرار، واستعادة أكثر من نصف الإنتاج الذي تعطل نتيجة هذا الهجوم الإرهابي، ولذلك ستفي الشركة بكامل التزامها لعملائها هذا الشهر من خلال السحب من مخزوناتها من الزيت الخام، وتعديل مزيج بعض الزيوت على أن تعود قدرة المملكة الإنتاجية إلى 11 مليون برميل يوميا بنهاية شهر سبتمبر الجاري، و12 مليون برميل بنهاية شهر نوفمبر.