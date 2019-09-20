التلفزيون السوري: تدمير طائرة مسيرة في أجواء دمشق

ولم يقدم التقرير أي تفاصيل أخرى حول الحادثة التي وقعت ليل الخميس في سماء ضاحية عقربا.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إرسال الطائرة المسيرة، لكن عقربا هي الضاحية التي قتلت فيها غارة جوية إسرائيلية عضوين في ميليشيا حزب الله اللبنانية الشهر الماضي.
وكثيرا ما تشن إسرائيل غارات جوية وهجمات صاروخية داخل سوريا التي تمزقها الحرب لكنها نادرا ما تؤكد ذلك.
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وقالت إسرائيل إنها تستهدف في الغالب قواعد القوات الإيرانية وحزب الله في سوريا.
وفي لبنان المجاور، خلص تحقيق حكومي الخميس إلى أن طائرتين إسرائيليتين كانتا في مهمة هجومية عندما تحطمتا في العاصمة الشهر الماضي، إحداهما كانت مسلحة بنحو 4.5 كيلوغرام من المتفجرات
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