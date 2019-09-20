الكويت: غرفة عمليات لتمشيط ومراقبة المياه الاقليمية على مدار الساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر عسكرية كويتية مطلعة عن إقامة غرفة عمليات مشتركة للقوات البحرية وخفر السواحل الكويتى؛ لتمشيط ومراقبة المياه الإقليمية الكويتية على مدار الساعة.
وأضافت المصادر - فى تصريحات لصحيفة (الأنباء) الكويتية اليوم الجمعة أن القوات المعنية تقوم بواجباتها الأمنية الرقابية والتفتيشية؛ لحماية الحدود البحرية الكويتية من أى اختراقات، وذلك عبر رادارات متطورة، ترصد الحركة الملاحية البحرية والجوية بكل دقة.
وردا على سؤال حول الحجز الحالى للقوات المسلحة، قالت المصادر "الحجز الحالى جزئى وبنسبة 75%، ويشمل القوة البحرية والقوة البرية والقوة الجوية.
وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتى أعلنت - أمس الأول - رفع درجات الاستعداد فى عدد من وحداتها القتالية، وكذلك أعلنت وزارة الداخلية الكويتية رفع درجات الاستنفار؛ لتأمين المنشآت الحيوية فى الكويت.
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