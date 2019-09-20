تحييد 5 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/باريش كوندوغان/الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييدها 5 إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، في غارات جوية على منطقة "حفتنين" شمالي العراق، في إطار عملية المخلب-3.

وذكرت الدفاع التركية على صفحتها في تويتر، أنّ مقاتلاتها شنّت غارات جوية على معاقل الإرهابيين في شمال العراق. وأكدت تحييد 5 إرهابيين من المنظمة.

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في 27 مايو/ أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد، أتبعتها بعملية المخلب-2 في 13 يوليو/ تموز الماضي ثم المخلب-3 في 24 أغسطس/ آب الماضي.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.