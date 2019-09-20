جرحى بإطلاق نار عشوائي في العاصمة الأميركية

أصيب عدد من الأشخاص بإطلاق عشوائي للنار في إحدى ضواحي العاصمة الأميركية واشنطن، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، الجمعة.
وعرضت قناة تلفزيونية أميركية محلية صورا على حسابها في تويتر تظهر سيارات إسعاف تنقل ضحايا من المكان، وذكرت أن هناك ردا من الشرطة الأميركية “على نطاق واسع”.
ونقلت سيارت الإسعاف عددا من المصابين من مكان الحادث الذي وقع في الشارع رقم 14 وكولومبيا إلى المستشفى في ضاحية كولومبياهايتس، وفق ما ذكرت القناة التلفزيونية.
وانتشرت الشرطة في مكان الحادث بشكل مكثف وأغلقت الطرق المؤدية إلى مكانه، في حين لم يصدر أي تعليق من السلطات بشأن طبيعة ما حدث على وجه التحديد.
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