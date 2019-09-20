Threads تطبيق للأصدقاء المقرّبين من «إنستغرام»

صحيفة الخليج الالكترونية

يعمل «انستغرام» على تطوير تطبيق مراسلة جديد يسمى «ثريدز Threads»، جرى تصميمه لتعزيز التواصل «المستمر والحميمي» بين مستخدميه، وفقا لتقرير نشرته «الاندبندنت».

وسيتيح التطبيق الجديد للمستخدمين ارسال الرسائل والصور ومقاطع الفيديوعلى الفور الى قائمة «الأصدقاء المقربين» على انستغرام، كما سيعرض أيضا حالة نشاط المستخدمين والموقع الحالي لأصدقائهم.

عند بدء تشغيله، سيكون تطبيق «ثريدز» أحدث تطبيق للرسائل تتم اضافته الى محفظة فيسبوك، التي تملك بالفعل انستغرام وماسنجر وواتس اب.

وكانت فيسبوك أعلنت عن خطط لدمج منصات المراسلة الخاصة بتطبيقاتها من أجل انشاء «تجربة أفضل للرسائل» لمليارات المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

ومن غير الواضح ما اذا كان سيجري تضمين «ثريدز» في خطط الدمج، لكن يتم اختبار التطبيق الجديد بالفعل داخليا، وفقا لموقع ذي فيرغ.

Advertisements

عند اختيار المشاركة التلقائية، سيقوم «ثريدز» بتحديث حالة المستخدم بانتظام، مما يتيح لأصدقائه رؤية معلومات حول موقعك والسرعة والمزيد في الوقت الفعلي والحقيقي.

«كما يمكن أيضا تحديث الحالة يدويا، مع ظهورها في الخلاصة الرئيسية الى جانب الرسائل».

وكان مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك قال، في وقت سابق من هذا العام «إنه يعتقد أن الرسائل الخاصة ضرورية لمستقبل عملاق التكنولوجيا».

وقال زوكربيرغ في مارس الماضي: «أعتقد أن مستقبل الاتصالات سوف يتحول بشكل متزايد الى خدمات خاصة مشفرة، حيث يمكن للناس أن يثقوا بأن ما يقولونه بعضهم لبعض سيبقى آمناً، وأن رسائلهم والمحتوى الذي ينشرونه لن يستمرا الى الأبد، هذا هو المستقبل وآمل أن نساعد على تحقيقه».

على الرغم من هذه الطموحات، حذر خبراء البيانات من أن خطط فيسبوك لدمج جميع تطبيقات المراسلة الرئيسية قد يكون لها تأثير ضارعلى خصوصية الأشخاص. وقال تيم ماكي الذي يعمل لمصلحة شركة البرمجيات سينوبسيس إن هذه الخطوة مثيرة للقلق بشكل خاص، نظرا الى تاريخ فيسبوك المتقلب عندما يتعلّق الأمر بمعالجة بيانات مستخدميها.