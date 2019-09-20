البنوك المركزية تجري تحقيقات بشأن عملة ليبرا المشفرة

صحيفة الخليج الالكترونية

يواجه فيسبوك تحقيقاً إضافياً بشأن خططه لإطلاق عملته الخاصة، فيما يُتوقع أن يعقد ممثلون عن العملاق التكنولوجي اجتماعاً مع جهاتٍ تنظيمية دولية يوم الاثنين المقبل.

من المقرر أن يجتمع مسؤولون من 26 مصرفاً مركزياً في سويسرا لمسائلة موقع فيسبوك بشأن إطلاق عملته المشفرة ” ليبرا”، والتهديد المتوقع من العملة الرقمية للاستقرار المالي.

ويأتي الاجتماع بعدما قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير أنّه سيقوم بحظر تطوير ليبرا في أوروبا لأنّها تشكّل تهديداً على ” السيادة المالية “.

و أوضح لومير الذي كان يتحدث في مؤتمرٍ للعملات الرقمية المشفرة الأسبوع الماضي، ” أودّ أن أكون واضحاً للغاية، في ظلّ هذه الظروف، لا يمكننا السماح بتطوّر ليبرا على الأراضي الأوروبية “.

وكان فيسبوك قد أعلن عن عملة ليبرا في وقتٍ سابق من العام الحالي مشيراً إلى أنه يعتزم إطلاقها خلال عام 2020. ويجري تطويرها بالتعاون مع بعض أكبر الشركات والمؤسسات المالية العالمية بما فيها بايبال وماستركارد وفيزا.

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وفي هذا الإطار، يقول خبراء العملات المشفّرة بأنّ الاهتمام الذي تحظى به ليبرا مقارنةً بالعملات الرقمية الأخرى على غرار بيتكوين وايثريوم يعود إلى إسهام فيسبوك في المشروع، فضلاً عن خصائص العملة الجديدة المختلفة بشكلٍ جوهري.