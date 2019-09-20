تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يومياً

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الخليج - د ب أ
وأوضحت الجمعية أنه يجب تناول 3 حصص من الخضروات وحصتين من الفواكه بمعدل 400 غراماً من الخضروات و250 غراماً من الفواكه.
ومن ناحية أخرى دعت الجمعية إلى الامتناع عن تناول البطاطس نيئة، لاحتوائها على مادة “سولانين” الضارة، والتي تتسبب في مشاكل بالجهاز الهضمي مثل آلام البطن، والإسهال، والقيء، موضحة أن الطبخ يقضي عليها.
ويسري ذلك أيضاً على البقوليات مثل العدس، والبازلاء، والفاصولياء.
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