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تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يومياً

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الخليج - د ب أ 0 تبليغ

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الخليج - د ب أ

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الخضروات والفواكه تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن ومركبات النبات الثانوية المهمة للصحة، لذلك أوصت بتناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يومياً.

وأوضحت الجمعية أنه يجب تناول 3 حصص من الخضروات وحصتين من الفواكه بمعدل 400 غراماً من الخضروات و250 غراماً من الفواكه.

ومن ناحية أخرى دعت الجمعية إلى الامتناع عن تناول البطاطس نيئة، لاحتوائها على مادة “سولانين” الضارة، والتي تتسبب في مشاكل بالجهاز الهضمي مثل آلام البطن، والإسهال، والقيء، موضحة أن الطبخ يقضي عليها.

ويسري ذلك أيضاً على البقوليات مثل العدس، والبازلاء، والفاصولياء.

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