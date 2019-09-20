«الإسكان»: صرف 3.6 مليون ريال من إيرادات «البيضاء» لإسكان العلا

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف برنامج «رسوم الأراضي البيضاء» التابع لوزارة الإسكان صرفه مبلغ 3.6 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان العلا، مبينا أن هذا المبلغ يمثل جزءا من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي أمس (الخميس) اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء نصت أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية وفق النص الآتي: «تحدد الوزارة أوجه الصرف ـ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـ على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها».

وأكد البرنامج أن لدى الوزارة خطة متكاملة لتخصيص الإيرادات التي جرى تحصيلها من الرسوم في تطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة، إذ إن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

Advertisements

يذكر أن برنامج «الأراضي البيضاء» طُبق بمرحلته الأولى في كل من «الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام، ومكة المكرمة»، وبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع 4500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.

من جهة أخرى، استقبل مستشار وزير الإسكان والمشرف على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر، وكيل وزارة البناء والإسكان والمرافق العامة الروسي ناكيتا ستاسيشاين والوفد المرافق له.

واطلع الوفد على مشاريع وزارة الإسكان ودراسة آليات تفعيل التعاون المشترك بين البلدين من خلال البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم التي سبق التوقيع عليها.