«التقاعد» تُطلق النسخة الجديدة من التعريف بالمعاش.. هذه أهم مزاياها

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن النسخة الجديدة من التعريف بالمعاش، التي تتيح للمتقاعدين الحصول على تعريف بمقدار المعاش إلكترونيًّا.

وأشارت “التقاعد” إلى أن التعريف بالمعاش يعتبر وثيقة رسمية إلكترونية معتمدة، وموثقة بالرمز المرجعي QR Code، الذي يتيح إمكانية التحقق من صحة التعريف عبر موقع المؤسسة.

وأوضحت أنه بإمكان جميع المتقاعدين الحصول على خطاب التعريف بمقدار المعاش التقاعدي من خلال البوابة الإلكترونية عن طريق الدخول على الرابط والتسجيل في موقع المؤسسة.