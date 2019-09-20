الجبير: هجوم أرامكو استهداف لإمدادات الطاقة العالمية









اسماء السيد - الرياض: أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، مساء الخميس، أن استهداف بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداءً على السعودية فقط بل يعتبر اعتداء على العالم من خلال استهداف إمدادات الطاقة للأسواق الدولية.

وأضاف الجبير أن "هذا الاعتداء الآثم يعتبر امتداداً لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ موقفاً صارماً تجاه سلوكيات إيران الإجرامية".

وأردف الجبير في تغريدات له على تويتر قائلا إن التهاون مع إيران سيشجعها على ارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية، وستكون لذلك آثار تمتد على الأمن والسلم الدوليين وليس فقط على المنطقة.

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وأعلن البنتاغون الخميس أنّه "واثق" من أنّ التحقيق الدولي الذي يجري في السعودية قادر على التوصّل إلى تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي استهدف الأسبوع الماضي منشأتين نفطيّتين سعوديّتين.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، إنّ "كلّ المؤشرات التي لدينا تفيد بأنّ إيران مسؤولة بطريقة ما عن الهجوم على المنشأتين النفطيّتين السعوديّتين".

وكانت وزارة الدفاع السعودية، أعلنت الأربعاء، أن الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في السعودية جاءت من الشمال، بدعم من إيران.

وعرضت الوزارة صوراً لبقايا صواريخ استهدفت معملي أرامكو، وقالت إن "لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها".