فيسبوك تكشف سبب اجتماع رئيسها مع ترامب في البيت الأبيض

الجمعة 20 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

قالت شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي، في بيان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج عقدا اجتماعا "جيدا وبناء" في البيت الأبيض، الخميس.



وأضافت الشركة أن رئيسها التنفيذي يوجد في واشنطن العاصمة، حيث يلتقي صانعي القرار السياسي للاستماع إلى مخاوفهم، والتحدث بشأن مستقبل تنظيم الإنترنت.

وكان الرئيس الأمريكي قال في تغريدة على موقع تويتر إنه عقد "اجتماعا لطيفا" مع زوكربيرج.

ونشر ترامب صورة له وهو يصافح زوكربيرج في المكتب البيضاوي.

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وفيسبوك هي إحدى أكثر شركات التكنولوجيا التي ترصدها الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة.

وفي يوليو الماضي فرضت لجنة التجارة الفيدرالية غرامة بقيمة 5 مليارات دولار على فيسبوك، وألزمت المنصة بحماية خصوصية المستخدمين بشكل أفضل.

وقالت اللجنة إنها بدأت تحقيقا لمكافحة الاحتكار في الشركة.

جدير بالذكر أن ترامب انتقد فيسبوك مرات عديدة منذ أن أصبح رئيسا، وتركزت انتقاداته المتكررة على ما قاله إنه تحيز من الشركة لصالح الديمقراطيين.