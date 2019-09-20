نمر أسود يتجول على أسطح المبانى فى فرنسا

الجمعة 20 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

تمكنت فرق الإنقاذ فى شمال فرنسا من إنزال نمر أسود "كان يتنزه" على سطح مبنى قرب ليل "شمال فرنسا".



وفى بيان نشر على "فيس بوك" و "تويتر"، "استدعيت فرق الإنقاذ بسبب وجود حيوان خطر وقد تواجهت مع نمر كبير كانت يتنزه سطح مبنى".

وفى صور نشرتها فرق الإنقاذ يظهر الحيوان الكبير يتنزه بهدوء على حافة السطح فى الطابق الثالث والأخير من مبنى فى أرمنتيير "شمال" ويميل نحو الفراغ وينظر عبر نافذة شقة.

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وذكرت صحيفة "لا فوا دو نور" التى تحدثت إلى شهود ونشرت شريط فيديو عبر موقعها الإلكترونى أن النمر الأسود "كان يتوقف أحياناً لرؤية القطار يمر أو يلاحق بنظره قطاً يهرول فى الشارع".

وقد فرضت الشرطة طوقاً أمنياً تحسباً لاحتمال أن يقفز الحيوان، وقد تمكنت فرق الإنقاذ من السيطرة عليه داخل شقة دخل إليها فى نهاية المطاف.

وعمد طبيب بيطرى بعد ذلك إلى تخدير الحيوان بواسطة مسدس بسهام مخدرة، ولم يسجل وقوع أى إصابة فى العلمية التى وصفتها فرق الإنقاذ بأنها "خارجة عن المألوف، وسلم الحيوان إلى رابطة حماية الحيوانات، ولم تتضح بعد أسباب وجود النمر فى وسط مدينة أرمنتيير.